‘No sé qué hacer por mis dos hijos’, madre de jóvenes atropellados en Saltillo pide ayuda

El número de cuenta Banorte 4915 6662 3411 9349, al igual que su teléfono celular 844 762 9667, para recibir los donativos ciudadanos.

Tras ser atropellado junto con su hermana a la altura delse debate entre la vida y la muerte en el, debido a un traumatismo craneoencefálico que lo mantiene en estado de coma, según dio a conocer su madre,, quien solicita apoyo económico para solventar los gastos médicos.Minutos antes de la tragedia, Guadalupe intercambió mensajes con sus hijos, quienes le comentaron que se encontraban en camino a su domicilio, ubicado en la callesin embargo, la tardanza la hizo desconfiar.“Les acababa de mandar un mensaje para saber si ya iban de regreso a la casa y me dijeron que sí, que estaban en camino, pero no llegaban, y una como madre tiene el presentimiento y me puse a ver las noticias y fue como me enteré”, comentó la mujer.Alonso fue proyectado 15 metros de distancia al ser embestido por un automóvil, cuyo conductor fue detenido en el lugar por elementos de lay argumentó en su defensa que los peatones se atravesaron de manera imprudente.Angustiada, la madre soltera y pilar de la familia, detalló que su hijasufrió fractura de tibia y peroné, por lo que, aunque se encuentra estable, no puede ser dada de alta de la clínica privada.“Ahorita nos están solicitando el dinero para poder darles el tratamiento, pero pido ayuda, con lo que nos puedan apoyar para que mis hijos salgan adelante”, detalló la angustiada madre de los dos hermanos atropellados en ella madrugada de ayer.impartía clases particulares y vio mermados sus ingresos a consecuencia de la pandemia por Covid-19, por lo que resulta imposible solventar elpor concepto de las atenciones médicas en ambos pacientes, en una clínica particular de la ciudad.Lo anterior, sin contar la operación a la que será sometido Alonso a fin de salvarle la vida, por lo que pone a disposición