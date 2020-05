No se queda en casa, va a la presa y se ahoga en General Cepeda

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Pese a la contingencia que se vive en el país y la recomendación a los ciudadanos para no salir de sus casas, habitantes de ejidos ignoraron las medidas de protección y decidieron salir a la presa La Rosa, donde un hombre de 31 años perdió la vida al ahogarse.



Fue a las 18:00 horas cuando los paseantes que se encontraban en la presa ubicada en el kilómetro 45 de la carretera libre a Torreón pidieron apoyo al 911 al ver que un hombre se había metido a nadar y ya no salió, por lo que autoridades municipales se trasladaron hasta el lugar confirmando los hechos.



El fallecido fue identificado como Humberto Guerrero Pérez perteneciente al ejido la hedionda, quien intentó cruzar la presa, pero al llegar al centro ya no pudo mantenerse a flote y terminó hundiéndose al no contar con chaleco salvavidas.



Uno de los paseantes que pudo ver el momento señaló que Humberto llegó con un amigo ya con unos tragos encima y sin decir nada se quitaron la ropa metiéndose a nadar , pero al llegar al centro el ahora fallecido comenzó a manotear, mientras que su acompañante quien iba metros atrás decidió regresarse.



A pesar de ver como manoteaba por no lograr mantenerse arriba, los visitantes quienes estaban pasando el fin de semana, no lo salvaron, pues Humberto estaba muy adentro de la presa donde es imposible poder flotar.



Ante los hechos el cuerpo de Humberto se hundió y ya no logró salir, confirmándose el deceso y trasladándose autoridades de Protección civil, policía municipal de general Cepeda y Fiscalía general del estado para tomar conocimiento.



Sin embargo los restos del joven de 31 años no se lograron localizar y será hasta el día de hoy a las 9:00 horas cuando se realicen las labores para el rescate del cuerpo con ayuda de una lancha que ya preparan los ejidatarios en colaboración con las autoridades.



La presa lleva 30 años abierta al público y son aproximadamente 70 personas la que han muerto debido a la profundidad que tiene, esto al no utilizar las medidas de seguridad para ingresar a nada.