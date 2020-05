No se rajan músicos independientes por Covid-19

Escuchar Nota

“Yo diría que nos está partiendo la madre en mil pedazos (Covid-19), al menos yo la tengo tranquila porque recibo dinero de las plataformas de streaming, es dinero al que nunca había recurrido, al que tuve como de fondo para reinvertir en videos, en canciones o cosas que necesitaba.

“Pero sí es este tema de decir : Lng/Sht no es solo yo, es un equipo detrás, y ahí es donde estamos buscando otras opciones para poder solventar los gastos del equipo y no es un tema de decir ‘bueno, ahí nos vemos en tres meses y no vas a comer’, la neta no”, dijo.

“Es una guitarra que me ha acompañado en muchas cantidades de pasajes y de episodios en mi vida, y al no tener shows, teníamos una gira de muchos shows en Sudamérica y tiene que ver con el Covid-19, un poco financiarme y esperar a que esto se normalice”, explicó.

“Toda esa mercancía que hicimos y en la contingencia nos obligó a hacer la tienda y tenemos que ponernos a la vanguardia y lo de los tapabocas era para un evento que se iba a hacer en el Parque Bicentenario.

“Si grupos que tuvimos trabajo nos la estamos viendo duras, imagínate los que no tuvieron mucha chamba o no eran bien pagados, entonces es momento de apoyarlos”, dijo.

“Le recomiendo a la banda que la manera de apoyar a las bandas es meterse a sus canales oficiales ... de YouTube, porque ahí pueden generar una regalía y lo único que puede hacer el fan es poner las canciones o discos y eso generaría unos centavos que se convierten en pesos”, agregó el rockero urbano.

Los músicos también se han “infectado” de coronavirus, pues con la llegada de la pandemia ya no pueden trabajar como antes.Antes del virus la industria musical vivía de los conciertos en vivo, pero con las restricciones de sana distancia estos se han cancelado o pospuesto, por lo que, ya que al ser autogestivos, ellos mismos organizan sus propias giras o preparan su mercancía. Pero no se han quedado con los brazos cruzados y a continuación hablan sobre las tácticas que han implementado, o que implementarán, para superar esta situación por la que pasa la industria.El rapero es uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales, cosa que le ha ayudado para percibir más dinero durante estos días, a la par está trabajando en nuevas rolas, sin embargo se le cayó una gira detres meses.El líder del conjunto de rock,, tuvo que vender hasta uno de sus instrumentos por la situación económica que está atravesando el país.Al grupo de rock le han llegado varias propuestas para hacer conciertos en línea, pero todavía no se animan.“Sí lo tenemos pensado pero es quemar un show, es quemar una posibilidad que si lo haces bien, de alguna manera puede ser tu sustento, pero si lo haces mal nadie va a querer ver un concierto tuyo en línea”, comentó Pascual.Los intérpretes dedecidieron activar su tienda en línea para que sus fans pudieran comprar playeras, discos y ¡hasta tapabocas oficales!“Afortunadamente los hemos podido ir desplazando y eso está padre y ahora se los entregamos en bolsita y son limpios, a la gente les ha dado confianza y si nos ha ayudado literalmente para comer”, dijo Manueloko, líder del conjunto de ska.El cantante dele pidió a sus seguidores una cosita muy sencilla que pueden hacer durante la pandemia para ayudarle a sus músicos favoritos.