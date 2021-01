‘No sé si salgamos de esta’: fallece matrimonio de médicos por Covid-19 con horas de diferencia

Es bonito recibir palabras de aliento de tus amigos, que aunque no estén cerca de ti, sabes que puedes contar con ellos en momentos difíciles, aveces obtienes más de ellos que de tu propia familia.

Por si me muero, ya deje mi herencia. #testamento #covid

Querido diario, día no sé cuál con #covid , me siento de la chingada.

Estas fiebres me están matando.

Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. Me preocupan mis papás también