No se suspenderá a superdelegado mientras SFP lo investiga

En su conferencia de prensa matutina de hoy miércoles desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre el caso del súper delegado de Jalisco, Carlos Lomelí, vinculado a una distribuidora de medicamentos presuntamente falsos según, la Cofepris.López Obrador aseguró que no separará del cargo a Carlos Lomelí mientras la Secretaría de la Función Pública (SFP) desarrolla la investigación."Los conservadores no van a poder con nosotros en este aspecto, porque a diferencia, nosotros actuamos con honestidad", agregó.AMLO señaló que no habrá impunidad y que las autoridades ya investigan la existencia de algún vínculo entre empresas farmacéuticas y Carlos Lomelí, el superdelegado en Jalisco."Tenemos que ser justos, porque en todo esto hay grilla", afirma.“Se está limpiando el gobierno de corrupción y no se va a permitir la corrupción de nadie, en este caso la Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad”.“No hay influyentismo, amiguismo, ni nepotismo (…) La Secretaría de la Función Pública investiga empresa ligada al delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, afirma AMLO.