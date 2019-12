¡No se te olvide! 1 de enero en CDMX sin bolsas de plástico ni popotes

“El corazón de la modificación a la ley no está centrada en la sanción, por supuesto la ley lo establece, pero no está ahí el motor de la modificación, lo que busca es una reeducación, un compromiso y una voluntad de una sociedad a quererse transformar y tener mejores condiciones del medio que la rodea”, anotó.



Entran en vigor las nuevas disposiciones del artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos; se prohibirán, además, mezcladores, globos, tapas, vasos y cubiertos de plástico; multas a quienes desobedezcanApoco más de dos semanas de que entren en vigor las nuevas disposiciones del artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos en la Ciudad de México, autoridades capitalinas dieron a conocer que las empresas no podrán comercializar, distribuir o entregar bolsas de plástico.La titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, indicó la víspera que, de violar lo establecido, los establecimientos podrán ser multados con hasta 168 mil pesos, pero más que ser un castigo, esta medida busca generar un cambio en la sociedad respecto al uso de este material.En conferencia de prensa, señaló que, de no cumplir con lo establecido en la citada ley a partir del 1 de enero próximo, las sanciones contempladas van de 500 a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA´s), con valor de 84.49 pesos cada una. Por lo tanto, el valor de las multas estaría entre dos mil 245 y 168 mil 980 pesos.La funcionaria capitalina dejó en claro que este nuevo reglamento, que se aplica específicamente para la Ciudad de México, no multará a personas que las utilicen, pero sí a las empresas que vendan o entreguen las bolsas que no sean degradables.Reiteró que más allá de aplicar sanciones, el principal objetivo es que esta campaña genere un cambio positivo para el medio ambiente, por lo que los ciudadanos podrán denunciar a los establecimientos que no adopten la medida en la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Sedema y en el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).Las reformas aprobadas para el artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos prohíben las bolsas de material no degradable en puntos de venta de bienes o productos. Sin embargo, no aplica para los materiales compostables.La diputada del Partido Verde Alessandra Rojo de la Vega presentó en octubre de 2018 la iniciativa de reforma a la Ley de Residuos Sólidos. En mayo de este año el Congreso local la aprobó y las medidas establecidas entran en vigor el 1 de enero de 2020.Esta ley también dejará libre a la capital de México de otros objetos plásticos en 2021 como popotes, mezcladores, globos, tapas, vasos, cubiertos, aplicadores de tampones, entre otros.