No se tolerará acoso cibernético contra activistas: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que para construir un clima de respeto, dialogo y paz en la capital es central no tolerar amenazas, acoso y ataques cibernéticos y en redes sociales contra mujeres que luchan contra la violencia de género.En su cuenta de Twitter, @Claudiashein, informó que solicitó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de la Ciudad de México investigar y dar seguimiento a estos hechos de violencia en redes sociales.“No podemos tolerar amenazas, acoso y ataques cibernéticos y en redes sociales contra mujeres de la CDMX que luchan contra la violencia de género. Solicité a la @PGJDF_CDMX investigar y dar seguimiento a estos hechos. Es central para construir un clima de respeto, diálogo y de paz”, publicó.Ayer, la diputada Ana Lucía Riojas denunció, por medio de un video publicado en redes sociales, que tras su participación en la marcha “No Nos Cuidan Nos Violan” ha recibido amenazas e insultos, cuando solo ejerció su derecho de protesta como cualquier otro ciudadano.En el video, la legisladora aseguró que se ha mentido al señalarla como panista y orquestadora de la protesta, además de que se le acusa de haber pagado para que golpearan a periodistas.“Es evidente que hay una estrategia que busca descalificar y restar legitimidad a la protesta a partir de mentir, intimidar e incluso amenazar a quienes hemos salido a exigir que no haya impunidad frente a una violación que involucra a policías de la ciudad, a la filtración de los datos de la víctima y frente a un clima criminal contra muchas mujeres”, explicó Rioja.Tras mencionar que interpondrá una denuncia por las amenazas de las que ha sido víctima, la diputada subrayó que no se dejará intimidar.