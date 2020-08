No se tolerará corrupción ni encubrirá en caso de 19 exfuncionarios de Policía Federal: AMLO

Escuchar Nota

“Se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores, este asunto como otros se presentó en el gobierno anterior, si no se denuncian nos convertimos en encubridores”, afirmó en la conferencias matutina de este martes.

“Si nosotros no presentamos denuncia pues vamos a convertirnos en cómplices. La instrucción que tienen todos los servidores públicos es que si se presenta algún presunto delito es que se denuncia, tenemos que acabar con la corrupción”, externó.

El presidenteafirmó que su gobierno, lo anterior en referencia a las órdenes de, entre los que se encuentraEl jefe del Ejecutivo federal afirmó que“La información que se tiene es que se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal, se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes a partir de una auditoría donde incluso intervino la Cámara de Diputados, lo que procedía era presentar una denuncia a la FGR, hicieron la indagatoria y llegaron a la conclusión de que no hay comprobantes sobre el manejo de estos fondos, está documentado”, afirmó.López Obrador dejó en claro que “hay que desterrar la corrupción, no vamos a dejar de desterrar al país de la corrupción. Tenemos que acabar con esa pandemia, más que eso, la peste funesta de la corrupción".