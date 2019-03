No se va a ceder en cuanto al bono: Vázquez Badillo

El calvario y todo lo que significa permanecer en un paro laboral continuará para los miles de empleados pertenecientes al sindicato administrativo (STUAAAN) debido a que en las últimas horas no se llegó a ningún acuerdo con las autoridades de la máxima casa de estudios en la capital del estado.El rector de la UAAAN, Mario Vázquez Badillo, sostiene que uno de los factores preponderantes para que los trabajadores sindicalizados hayan perdido el bono económico fue la puesta en marcha del paro laboral, mismo que se firma el contrato sin que exista de por medio una huelga.Cabe recordar que los “Narros” demandan el pago íntegro de sueldos caídos y el bono económico desde que se instaló la huelga el 15 de febrero. “No se va a ceder en cuanto al bono, es un recurso que se entrega cuando se logran acuerdos inmediatos y no se va a la huelga, no es negociable, no lo vamos a entregar al sindicato”, sostiene de forma enfática.En relación a los salarios caídos la institución está con la mejor disposición de ceder con el 15 por ciento aunado a que tienen que esperarse hasta mediados de la siguiente semana a la resolución del órgano rector de los conflictos laborales, puntualmente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje quien determinará si es reconocible la huelga o no.