‘No seré intimidado’ con detención de Marrero: Guaidó

El líder opositor y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, calificó hoy como un acto de represión e intimidación la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero, mientras la comunidad internacional repudió el arresto y pidió su pronta liberación.Al pronunciarse respecto a la detención de Marrero durante una conferencia de prensa, Guaidó aseguró que los allegados del régimen de Nicolás Maduro “cantan victoria porque secuestraron al jefe del despacho de la presidencia”, pero advirtió que no será intimidado."Claro, como saben que no pueden secuestrar al presidente encargado de la república, secuestran a funcionarios, a diputados, pero esto no nos va a detener", dijo Guaidó, horas después de conocerse el arresto de su jefe de despacho, ocurrido esta madrugad.El también presidente de la Asamblea Nacional reconoció que existe un riesgo al dedicarse a la política en Venezuela, pero añadió: "me preguntan si hay riesgo de que vayan por mí. Por supuesto que hay, pero es evidente que no se atreven. ¿Por qué no nos buscan? Por el masivo respaldo internacional".Desafió a Maduro al señalar “aquí estamos Nicolás, a plena luz del día, no nos van a intimidar".Aseguró que habrá consecuencias para aquellos que arremetieron contra el diputado Marrero. “Señores del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) hay consecuencias a quienes ejecuten órdenes inconstitucionales”.Manifestó que mientras las fuerzas de seguridad de Maduro encarcelan, secuestran y persiguen, su equipo se mantiene trabajando para ayudar a los venezolanos más necesitados, según el diario venezolano El Nacional.“Insistimos en que ingrese la ayuda humanitaria, en el cese del hambre y de la usurpación”, indicó Guaidó en la rueda de prensa, en la que reiteró que “no los sacarán” del camino que han trazado para Venezuela.Agentes del Sebin detuvieron esta mañana a Marrero luego de una redada en su casa y la del diputado opositor Sergio Vergara, quien vive cerca, en el sector capitalino de Las Mercedes.El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió una fe de vida y la liberación inmediata de Marrero. “El régimen de Maduro debe cesar sus crímenes. Ya no más atropellos a las libertades y rehenes, debemos la libertad al pueblo de Venezuela desde la comunidad internacional”, dijo.Los gobiernos de Estados Unidos, Chile y Colombia también se han pronunciado en contra de la detención del jefe de despacho de Guaidó, quien en enero fue proclamado como presidente interino de Venezuela y ha sido reconocido por más de 50 países.El secretario estadunidense de Estado, Mike Pompeo, condenó el jueves la detención de Marrrero y exigió su pronta liberación, mientras el representante especial de Estados Unidos para la crisis venezolana, Elliott Abrams, advirtió "habrá consecuencias para individuos involucrados en allanamientos ilegales".Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, calificó lo sucedido como un acto de "represión, de intimidación" y una "agresión vil, una persecución criminal por parte de la dictadura" que "la comunidad internacional, toda, tiene que censurar"."El gobierno de Colombia rechaza asedio de funcionarios del Sebin a casas del diputado Sergio Vergara y del jefe del despacho del presidente Juan Guaidó, Roberto Marrero", escribió por su parte el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en su cuenta de Twitter, en la que también pidió respecto a la libertad.Desde Chile, el canciller Roberto Ampuero exigió que "cese el hostigamiento" y los allanamientos a las casas de políticos, tras condenar la detención de Marrero.Los gobiernos de Argentina y Panamá también se sumaron en condenar la “arbitraria” detención de Marrero, pidieron su inmediata liberación y coincidieron en que esto “atenta contra una salida pacífica a la crisis venezolana.