‘No somos machistas, lo son los conservadores’: López Obrador

“Cuando fui jefe de Gobierno eran más las mujeres del gabinete que los hombres. Ahora lo mismo. Yo formé parte de un movimiento, cuando estaba en la oposición, que llevó a que ahora la mitad de los legisladores sean mujeres. Yo promoví el que se respetara que la mitad de candidatos fueran mujeres”, puntualizó el presidente.

“No somos machistas, o sea, venimos de un movimiento de izquierda, aunque no les guste y ofrezco disculpas por anticipado. ¿Saben dónde está el machismo?, ¿quiénes son los machistas y los que discriminan? Los conservadores”, expuso López Obrador.

Ante las recientes protestas de grupos feministas, ePor ello, dijo, el titular del Ejecutivo dijo que a él o a su administración no se les puede calificar de “machistas” y dijo que quienes lo ejercen son otros actores políticos.“Bueno, lo único que planteamos es no a la violencia, nada más, eso es lo único, y no a la manipulación, no al oportunismo”, sentenció el presidente.Insistió en que su gobierno no hace distinciones de género al momento de entregar programas sociales, becas, apoyos económicos, pensiones, etcétera.