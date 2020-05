‘No somos tapadera de nadie’: UIF prevé investigar a EPN y Videgaray

Escuchar Nota

"El Código de Procedimientos Penales plantea un criterio de oportunidad cuando la gente es sujeta a un proceso penal puede dar información sobre los superiores jerárquicos que ordenaron el acto de corrupción. Y la verdad es que solo nos quedan dos superiores jerárquicos: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero eso dependerá de la decisión que tome la Fiscalía y si él daría información", afirmó al diario español.

"Yo creo que sí. No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar", indicó.

"Luis Miranda es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior. Está relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad, está relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otros Estados. Y está relacionado con un tema de 'huachicol'".

"Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro. No podemos tolerar un caso de corrupción. Desde el inicio comenzamos a revisar las empresas que estaban siendo contratadas por Salud para que no hubiera acaparamiento o encarecimiento de insumos. Ahora tenemos este caso encima", dijo.

El titular de lade la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que se, luego de las investigaciones que se realizado a funcionarios de su círculo cercano.Durante una entrevista publicada por el diario, Nieto indicó "no somos tapadera de nadie".Explicó las investigaciones que se mantienen contra el ex director de Pemex,; indicó que se han presentado cuatro denuncias porde Lozoya y su entorno, incluyendo, a su esposa. Señaló que el caso es robusto.A pregunta expresa sobreAl cuestionarle sobre si se ha encontrado ya ese vínculo, Nieto contestó: "Hasta este momento no. Pero necesitamos seguir.".Sobre la investigación aen la administración de Peña Nieto, afirmó:Sobre el, el titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que la Secretaría de la Función Pública le pidió información a la UIF y que ya se está investigando qué paso, por lo que aseguro que no se tolerará un caso de corrupción.Respecto al tema de investigaciones abierta a, hijo de Joaquín Guzmán, indicó quey se han presentado la denuncia ante la Fiscalía.