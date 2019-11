‘No somos vendepatrias’; LeBarón reacciona a críticas por respuesta de Trump

“Extendemos nuestro más profundo agradecimiento al presidente Donald Trump por su apoyo, ya que reconoció la gravedad de la situación en México aun antes de asumir la Presidencia”, se lee en la carta que enviaron a Ciro Gómez Leyva.

Los LeBarón y de La Mora, afirmaron que “no son vendepatrias, pero la realidad es que la seguridad, la libertad y las oportunidades económicas del pueblo mexicano han sido secuestradas por la violencia y la brutalidad de los cárteles”, se lee en la misiva.

Las familias LeBarón y de la Mora agradecieron el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por, y afirmaron que no son “unos vende patrias”.Asimismo, recordaron que el mandatario estadounidense ha realizado varias invitaciones de asistencia para, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto.Señalaron queno puede competir con los miles de millones de dólares que fluyen de las manos de los cárteles cada año”.Cabe destacar que esta mañana en redes sociales se hizo tendencia en Twitter el hashtag, y al respecto Brian LeBarón respondió en entrevista para el noticiero Por la mañana.“Nosotros hemos tenido que pelear durante muchos años, las redes sociales no nos afectan en nada”, dijo.Aseguró que, y de ser así, no quiere ni un dólar de Estados Unidos.