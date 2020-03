No son tiempos de pleitos: Ricardo Anaya pide a México solidarizarse ante coronavirus

Escuchar Nota

"Este virus no distingue entre mujeres y hombres, no reconoce códigos postales o ideologías, no son tiempos de política, son tiempos de solidaridad, no son tiempos para dividir o polarizar sino para unir, no es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver. No se trata de pelear con el Presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir seriedad para que escuche a los expertos, cuyas recomendaciones se apoyan en evidencia científica", expresó.

"Preparémonos con sensatez para lo que viene. Primero las pruebas para saber quién tiene coronavirus son fundamentales, porque como ha dicho el Director de la Organización Mundial de la Salud, no se puede combatir un incendio con los ojos vendados, no podemos acabar con un problema si no sabemos dónde está. Hay que hacer pruebas, pruebas y más pruebas, hay que hacer pruebas a todos los casos sospechosos y aislar a quien resulte positivo", expuso.



"Hay que evitar también las compras de pánico, dejemos las máscaras, los guantes y los equipos de protección personal para los médicos, para las enfermeras, para quienes estarán en el frente de batalla poniendo su vida en riesgo para cuidarnos a los demás".

"Como se ha hecho en otras partes del mundo, tenemos que diseñar programas para ayudar a la gente que va a quedar desamparada y para evitar la quiebra permanente de empresas y el cierre definitivo de pequeños negocios, tenemos que ofrecer a millones de trabajadores no sólo nuestra solidaridad sino mecanismos específicos para que puedan satisfacer sus necesidades básicas", expresó.

"Vienen tiempos muy difíciles, pero el sol volverá a salir; México saldrá fortalecido de esta crisis y tendremos la fuerza para demostrar una vez más, como lo hemos hecho después de terremotos y desastres naturales, que somos un país en el que la fraternidad, la solidaridad y la empatía son parte de nuestra esencia. No estamos solos, estamos todas y todos los que queremos ayudar a México y somos muchísimos, sigamos adelante, juntos podemos, cuídense mucho y que viva México", dijo.

El ex candidato presidencial del PAN,y escuchar las recomendaciones de los expertos, las cuales están basadas en evidencias científicas.En un video difundido en sus redes sociales, afirmó que México debe aprender de los aciertos y de los errores de otros países, porque lo peor de la pandemia está por venir.El panistay otros países asiáticos y europeos como Italia y España e incluso que Estados Unidos, que ya se acerca a declarar una cuarentena nacional.Anaya resaltó la necesidad de las pruebas masivas para detectar a posibles contagiados, evitar compras de pánico, poner especial cuidado a los adultos mayores y establecer mecanismos para enfrentar la contingencia económica que se avecina.En materia económicao porque no tendrían otra manera de subsistir.Anaya lamentó que miles de empresas y pequeños negocios en todo el mundo ya están cerrando de forma parcial o total, y que se esté despidiendo a personas que no tienen ni ahorro ni otras fuentes de ingreso. Además, agregó, las remesas que envían los paisanos disminuirán en los próximos meses, situación que se agravará con la caída del precio del petróleo.Ante ello, urgió la puesta en marcha de un programa económico encaminado a reducir los efectos económicos de la pandemia.Ricardo Anayacomo ya lo ha hecho antes ante terremotos y desastres naturales.