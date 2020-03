¿No soportas el dolor de cabeza? Mira estos 5 remedios

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El dolor de cabeza está presente en chicos y grandes. Te puede dar por estrés, tensión emocional, previo a tu periodo menstrual o por algún resfriado.



Aunque es temporal, el dolor llega a ser tan intenso que muchas veces ya no sabes qué hacer para controlarlo y terminar con él. Por eso te damos estos remedios para el dolor de cabeza que son súper efectivos y fáciles de hacer.



¡No te quiebres la cabeza!



Sigue las recomendaciones de los expertos de Mayo Clinic para ponerle fin a tus dolores de cabeza y sentirte mejor de manera natural.



1. Bolsa con hielos



En una bolsa pon 6 o 7 cubitos de hielo, ciérrala bien para evitar que se escape el agua. Cubre la bolsa con una tela, recuéstate, relájate y ponla encima de la zona que te duela durante unos 15 minutos, si te sigue soliendo vuelve a repetir.



2. Rodajas de papa en la frente



Corta dos rodajas de patata para colocarlas en la sien. Déjalas por 30 minutos y después tíralas.



3. Té de manzanilla



Agrega dos cucharadas de manzanilla en grano a ½ litro de agua caliente. Espera unos minutos y cuela. Agrega unas gotas de limón para mejores resultados.



4. Vaporizaciones con esencia de menta



Agrega tres gotas de menta y siete de lavanda a un vaporizador y luego inhala. También puedes colocar dos bolsitas de té de menta en los ojos cerrados por unos minutos.



5. Miel de abeja y vinagre de manzana



Otro de los remedios para el dolor de cabeza es este. En un vaso de agua caliente, disuelve dos o tres cucharaditas de vinagre de manzana y un poco de miel. Bebe esta preparación, espera unos minutos, y el dolor habrá desaparecido.



6. Esencia de la lavanda



Date un rico masaje en la base por todo el cuero cabelludo y detrás de la oreja con este aceite. Ten cuidado de que no entre en tus ojos.



Dile adiós a tus malestares con estos remedios para el dolor de cabeza, pero si el dolor persiste no olvides consultar a tu médico.