‘No soy árbitro’

El alcalde Claudio Bres se pronunció respecto a la situación generada en el estadio 123, aseverando que no es árbitro entre dos personas que deben llegar a un acuerdo ante el Registro Público de la Propiedad del Estado.“Yo en dos ocasiones, hace algunos años, lo manifesté y hace muy pocas semanas estuve en la Ciudad de México con el senador Napoleón Gómez Urrutia para ver su posible interés de dar en comodato, prestar, vender el inmueble, no conozco a otra persona, pero sí otra persona es el dueño, pues buscaré verificar en el Registro Público de la Propiedad”, aseveró.“Yo a tu pregunta dije no, porque no entro en diferencias entre particulares, como tampoco de terrenos, entiendo que tienen ahí un comodato, subcontrato, la cervecería que los presta a su vez a diferentes grupos que hacen deporte, pero ya lo demás no me compete a mí”.