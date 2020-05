No soy optimista sobre una vacuna pronto: López-Gatell

Escuchar Nota

"No soy tan optimista de que habrá una vacuna pronto", señaló.



"Se podría reducir este tiempo quizá a dos años o tres, entonces difícilmente tendríamos la vacuna durante el tiempo relevante de este primer ciclo epidémico", apuntó.



"Deseo que así ocurra, por supuesto, pero siendo realistas hay que considerar esto".



"En este momento ha habido cerca de seis o siete medicamentos que se han considerado como candidatos a tratamiento", señaló.



"(También) un antiviral que recientemente, me parece que fue el viernes, la FDA consideró que podía autorizarlo, que no aprobarlo, hay una pequeña distinción en ello, para su uso durante la emergencia en una condición que se llama uso novedoso compasivo, podríamos llamarle".

"Y eso en un momento dado es importante considerarlo porque no debemos pasar de la evidencia científica inicial al uso generalizado porque falta mucho por entender si funciona, si es seguro y si en un momento dado ese funcionamiento aplicado a condiciones reales (...) pudieran llevar a efectividad", añadió.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que la vacuna para el Covid-19 no estará lista pronto.En su conferencia vespertina, explicó que hay varias iniciativas en el mundo para el potencial desarrollo de vacunas.No obstante, aclaró, nunca se ha visto que una vacuna se logre tener en un periodo "sumamente rápido", de cuatro o cinco años.López-Gatell precisó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) considera autorizaciones de emergencia de nuevos productos que pudieran ser prometedores para los tratamientos.Esto no quiere decir, especificó, que se aprueban para un uso generalizado fuera de la condición de emergencia.El subsecretario subrayó que la evidencia científica sobre su utilizada todavía no es concluyente.