‘No soy tapadera’, dice AMLO sobre investigación a circulo cercano de Cuauhtémoc Blanco

"No afecta porque no hay impunidad ni ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción, no soy tapadera, lo he dicho desde el principio, sea quien sea", afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.



"Si se comete un acto de corrupción tiene que ser castigado, la gente nos apoyó para que desterráramos la corrupción en México y no le vamos a fallar a la gente".



"Es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, llegué aquí con el apoyo de los ciudadanos, yo nada más tengo como amo al pueblo de México, no me ayudaron traficantes de influencias".



"Uno de los problemas que había en el régimen neoliberal es que los candidatos recibían dinero para sus campañas. Recuerdo de un candidato que lo apoyan los chipocludos, gana y les devuelve impuestos", sostuvo.



El Presidente Andrés Manuelde corrupción.López Obrador aseguró que no tiene complicidad con nadie y reiteró que, durante su campaña, no recibió ayuda de grupos de intereses, a diferencia de otros candidatos.Recientemente, actual Gobernador de Morelos.Amistades, familiares, su secretario particular, el Jefe de la Oficina del Gobernador y el Secretario de Gobierno están en la mira de las autoridades federales.El Mandatario estatal