¿No supera a Selena?

Justin Bieber compartió en redes sociales una historia en la que se quejaba de que siempre escribieran mal su nombre, pero internautas notaron que en el historial se notaba un detalle: había buscado a Selena Gomez en Google.Hace unas semanas Justin confesó que amaba profundamete a Selena, a pesar de que está casado con Hailey Baldwin. Ahora, los fans del cantante no le han perdonado el hallazgo.En su historia escribió: “¿¿Cómo es posible que escriban mal mi nombre después de todos estos años?? Jaja”.Pero al fondo podía verse que entre sus búsquedas estaba: Selena Gomez Coachella outfit, por lo que no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle qué estaba pasando.Ante esto, escribió: “Salió después (la noticia) de que mi esposa y yo viéramos mi show en Coachella. La de ella fue después de la mía, porque está en las notas relacionadas. Me alegra que ella estuviera en el festival también. No tengo nada que esconder”.