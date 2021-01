¿No te gusta tu nombre? Requisitos para cambiarlo en México

Escuchar Nota

Por falsedad, lo que se presenta cuando hay un registro apócrifo que nunca ocurrió.

Por enmienda, esto se da para que el nuevo nombre se ajuste a la realidad jurídica y social; es decir, si se cambia de estado civil, filiación, nacionalidad o sexo.

Por errores mecanográficos y ortográficos cuando el personal del registro civil cometió un error al escribir nuestro nombre.

Cuando se agrede la dignidad humana, es decir si el nombre te expone a circunstancias peyorativas o al ridículo.



Presentar una solicitud por escrito exponiendo los motivos del cambio.

Copia del acta del libro donde fuiste registrado

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Recibo de pago del trámite.

Decidir, la principal es que hay nombres que provienen de películas, series, cantantes o personajes famosos tales como: “Gokú”, “Messi”, “Maluma”,“Blanca Nieves”, “Gignac” o la más reciente tendencia “Covid”.Si te encuentras en uno de estos casos te decimos qué necesitas, cuánto cuesta y todo lo que implica cambiarse el nombre legalmente en México.Cambiarse el nombre suena fácil, sin embargo, no es un asunto menor, si bien las leyes mexicanas contempla el trámite, debes saber que solamente se permite bajo ciertas situaciones que son:Comenzar un trámite de cambio de nombre es relativamente sencillo, aunque cabe aclarar que se trata de un procedimiento largo, ya que no sólo implica el cambio ante el registro civil, pues una vez conseguido, se tiene que acudir a todas las instancias oficiales para hacer constancia de la modificación; de no hacerlo se pueden acarrear problemas futuros, e incluso tener repercusiones legales.Este trámite varía según el estado de la República donde se quiera realizar la modificación.En la Ciudad de México el trámite es nombrado como “aclaración de acta por enmienda” y tiene un costo aproximado de 600 pesos.Una vez realizado todo esto el cambio de nombre puede tardar de tres meses a tres años., debes llenar una solicitud con los argumentos del cambio, cumpliendo este requisito y una vez aprobado, la modificación se hará efectiva en unos cuantos días.Finalmentedonde quedó registrada el acta de nacimiento, esto con el fin de que se realicen la modificación necesaria.El juicio debe ser interpuesto ante un juzgado de lo familiar quien tras el proceso y el análisis de los documentos así como testimonios que hayas presentado, tomará una decisión y te otorgará un nuevo nombre o no.