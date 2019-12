¿No te han dado tu aguinaldo? Esta es la multa que pagaría tu jefe

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)

Recuerda que tienes hasta el 20 de diciembre para recibir el pago de tu #Aguinaldo.



Si tienes alguna duda acércate a la #Profedet y de manera gratuita te orientamos.



Llámanos al 800 911 78 77, 55 59 98 20 00 ext. 44740 y 4471.



¡La PROFEDET está contigo! pic.twitter.com/KgeW1ZRKkN — PROFEDET (@PROFEDET) December 4, 2019

Los trabajadores quedeben recibirlo antesy éste tiene que ser equivalente a por lo menos 15 días de salario, o el proporcional si se trabajó menos de un año, según la Ley Federal del Trabajo. De no ser así, las empresas pueden ser multadas.Las multas contra los patrones que no paguen el aguinaldo o lo hagan de forma tardía pueden ir desegún la ley, es decir, desdecualquier irregularidad sobre el aguinaldo debe ser denunciada por los trabajadores, sindicatos, o federaciones y confederaciones de personas trabajadoras."Pueden acercarse a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, para que se les oriente y determine cuál es la instancia gratuita que debe demandar el pago del aguinaldo dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa", indica.Para ello, pone a disposición de los interesados el sitio web “orientación e información sobre igualdad y no discriminación en materia laboral”. Así como los teléfonos:, y el correo