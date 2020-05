No te pierdas estos conciertos gratis online por el Día de las Madres

Escuchar Nota

¿Sin regalo para mamá? Así, sin tantita pena, #QuédateEnCasa e invítala a disfrutar el LIVE de #ChingonesUnidosPorMéxico con @alexoficial y @AlexFdzMusica este 10 de mayo a las 5 PM. https://t.co/DQ4xtVJlNN — Cerveza Victoria (@VictoriaMX) May 7, 2020

- 10 de mayo

- 17:00 horas

- ¿Dónde verlo? Facebook (@alejandrofernandezoficial) YouTube (@AFernandezVEVO ) y live streaming a través de la plataforma #ChingonesUnidosXMéxico.

“El Buki” lanzó a través de redes sociales una dinámica para elegir a 100 mamás de diversas partes del mundo para formar parte de su show online A las Madres Más En-Cantadoras.

- 9 mayo

- ¿Dónde? Las ganadoras recibirán los datos para disfrutar del concierto íntimo.

El cantautor mexicano, de 31 años, ha dedicado su carrera a promover y defender la historia musical de México a través de los boleros.

- 10 mayo

- 18:00 horas

- ¿Dónde? Redes sociales

En colaboración con FUD, el cantante Benny Ibarra ofrecerá una serenata con motivo del Día de las Madres.

- 10 de mayo

- 12:00 horas

- ¿Dónde? Facebook.com/fud.mexico/

El cantante puertorriqueño interpretará sus éxitos, como Calma, en el homenaje que ofrecerá este domingo a las mamás. El show online servirá también para recaudar fondos para la Fundación Hospital Pediátrico, además de hacer un tributo a su abuelo, Bobby Capó.

- 10 de mayo

- 14:00 horas (tiempo de México)

- ¿Dónde? Facebook del centro comercial The Mall of San Juan

Este 10 de Mayo no habrá conciertos ni obras de teatro en vivo, pero el entretenimiento no puede decaer, así que cantantes comopreparan espectáculos online con los cuales consentir a las mamás en su día.Uno de los mejores regalos en esta fecha tan especial, sin duda, son las serenatas y si estas vienen de una estrella comoseguro que las reinas del hogar estarán felices.Pues “El Potrillo” confirmó que ofrecerá un concierto por live streaming a través deel próximo domingo.En esta plataforma musical, creada por Cerveza Victoria, Alejandro cantará sus éxitos e interpretará temas de su más reciente disco Hecho en México para celebrar desde casa a las madres mexicanas.El showcase será transmitido a las 17:00 horas, y por las características del concierto, los organizadores no dudan que será uno de los eventos virtuales más importantes del 2020.Esta serenata en línea también contará con la presencia de, quien fue anunciado como invitado especial.Alejandro incluirá en el repertorio su más reciente lanzamiento,que debutó en la posición número 1 de iTunes en siete países, de acuerdo con información de Ocesa Seitrack.Además de rendir homenaje al, las ganancias netas de esta grabación están siendo donadas a las fundaciones MusiCares Covid-19 Relief Fund en Estados Unidos y a Música México Covid-19 en México, ambas iniciativas con el objetivo de apoyar a los músicos afectados por la pandemia del coronavirus y buscar oportunidades para ellos.Tras celebrar su cumpleaños 79 con un concierto virtual, el intérprete brasileño hará su segundo show online, pero esta vez para homenajear a todas las madres.- 10 de mayo- 13:00 horas (tiempo de México)YouTube (@RobertoCarlosOficial), Facebook (@robertocarlosoficial) y Twitter (@robertocarlos)A través de una transmisión en vivo, el cantautor y la también actriz anunciaron que darán un recital en línea para celebrar el Día de las Madres.- 10 de mayoArtistas comoformarán parte del Festival, organizado por la estación regiomontana de música grupera La Sabrosita 95.7, que ofrecerá regalos y sorpresas para las madres que comenten y compartan durante su transmisión on line.- 10 de mayo- 16:00 hora