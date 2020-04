No tendrá líos El Baile de los 41

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con Roma, de Alfonso Cuarón, hubo discrepancias entre exhibidores mexicanos y Netflix, por las fechas de estreno que quería cada uno, pero eso no pasará con la histórica El Baile de los 41, con Alfonso Herrera.



La cinta que retoma los hechos del 18 de noviembre de 1901, cuando la policía capitalina irrumpió en una fiesta donde hombres, algunos vestidos de mujer, bailaban entre sí.



Para cines nacionales tiene como fecha tentativa el 20 de noviembre como día de su lanzamiento, mientras que a la plataforma digital arribaría tras una ventana de tres meses, lo cual en su momento no se pudo con Roma, la cual terminó en salas independientes.



“Eso está superdefinido, aparte es una película que tiene Eficine (beneficios del ISR)”, dice Leo Cordero, de Cinépolis

Distribución.



“Lo que pasa es que luego, para otros territorios, Netflix las llamas originales, no es con nosotros así el deal, vamos con ventana tradicional primero”,

asegura.



El Baile de los 41 seguirá a Herrera (El Elegido y Sitiados: México) como Ignacio de la Torre y Mier, yerno del entonces presidente de la república Porfirio Díaz y quien habría estado en la fiesta, cuya identidad se protegió desde el poder.



“Aún no la hemos visto completa, pero lo que sabemos, es que se ve muy bien”, destaca Cordero.

En el elenco se encuentran, entre otros, Emiliano Zurita (Señora Acero) como el interés amoroso del personaje de Herrera y Mabel Cadena (Ingobernable), en el papel de Amada Díaz, hija del entonces mandatario.



David Pablos, director del largometraje, también eligió a actores naturales. La producción fue de Canana y se rodó en locaciones de la Ciudad de México como el Museo Nacional de Arte y la Casa Rivas Mercado, así como en Guadalajara.