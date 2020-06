No tendrá Superman nuevo filme

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con la confirmación por parte de Warner de que la edición de Liga de la Justicia de Zack Sny-der verá la luz en 2021, y con los posibles reshoots necesarios para completar el filme, se han propagado los rumores de que Henry Cavill podría tener la oportunidad de una nueva película en solitario de Superman, aunque informes recientes señalan que esto no es algo que el estudio contemple.



Según Heroic Hollywood, fuentes cercanas a Warner Bros. han asegurado que no hay planes a corto plazo para la secuela de El Hombre de Acero, ya que la productora considera que una película independiente de Superman no tendría éxito en este momento.



No obstante, Warner adelantó que quizás, cuando el personaje tenga más impulso, tras desempeñar algún papel secundario en alguno de los éxitos de DC, habría más posibilidades de desarrollar el proyecto.







El Hombre de Acero, protagonizada por Henry Cavill, es una versión del personaje muy valorada por los fans gracias al desempeño del actor, y quienes señalan que el personaje se merece narrativas más elaboradas.



El los últimos días han salido reportes de que Warner quiere a J. J. Abrams para dar un nuevo enfoque al Universo DC en cine, pero en entrevistas recientes él ha revelado que por el momento no ha tenido conversaciones con el estudio.