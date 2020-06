No tengo cuentas ni inmuebles, mi dinero lo administra Beatriz: AMLO sobre declaración patrimonial

Escuchar Nota

“La voy a presentar, tengo la obligación de hacerlo. No he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nomás donde me pagan y eso lo administra Beatriz, yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido; no de ahora, llevo así 30 años, nunca".

El presidenteaseguró que cumplirá con laEn su conferencia de prensa mañanera, el mandatario aseguró que, la escritorEl presidente dijo que. A cerca de bienes, aseguró que no ha adquirido nada."No tengo tampoco nada que me pertenezca., desde luego respeto a todos, respeto al que tiene dinero porque no todo el que tiene es malvado porque lo han hecho conforme a la ley".