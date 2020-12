‘No tengo ninguna reacción, sólo dolor del brazo’, enfermera que recibió vacuna anti Covid

Escuchar Nota

"Yo no tengo ninguna reacción, solamente el dolor del brazo, pero nada otro síntoma. Es un dolor como cuando nos aplicamos la vacuna de la influenza", dijo la enfermera de Pemex Lorena Flores, quien ayer en Hospital General de México se puso una de las 978 dosis de la vacuna de Pfizer y las aplicó a su vez al personal médico.



"Es normal que nos duela por dos días aproximadamente y algunas compañeras tienen un dolor de cabeza pero muy leve".

"Yo nada más tengo un poquito de molestia en el área, pero todo normal y mis compañeros tampoco tienen alguna reacción grave", comentó.



"Todavía me duele. No es como cuando te aplican la vacuna, es como muscular, pero yo creo que es dentro de lo normal.



"Ahorita nos preguntó la jefa a todos y todos comentaron que estamos bien. Sólo una que, como que le tocó trabajar en la noche, dijo que estaba más cansada de lo normal, pero se puede atribuir al turno".

"Nos dieron la indicación de que si tenemos muy fuerte el dolor o hay algún cambio, vayamos a la unidad médica de adscripción y ahí nos canalizarían por si hay algún problema, pero hasta ahorita no habido", señaló.

"Yo creo que es normal, como cuando te pones una vacuna contra la influenza, puede que te quede el dolor por un día o dos, pero nada de gravedad", apuntó.



Personal médico que recibió ayer las primeras vacunas contra elreporta un ligero dolor en el brazo, un poco de cansancio y algunos dolor de cabeza, pero sin que lo consideren reacciones graves.Lo más común, indicaron una química, una doctora y una enfermera, es un dolor en el brazo parecido a la inyección contra la influenza, y en sus centros de trabajo los han monitoreado.Luz Valencia, una química del, también siente un ligero dolor.De su centro de trabajo, agregó Luz Valencia, a siete les pusieron la vacuna, y todos están en calma. Han oxigenado bien y no han tenido temperatura., en la Magdalena Contreras, explicó que se le puso un poco roja el área de la vacuna y que tiene un ligero dolor en el brazo, pero no es nada grave.El jueves, tras la vacuna contra, el personal médico tuvo vigilancia durante media hora por si se presentaban reacciones como alergias severas o choques anafilácticos, que habían aparecido en Gran Bretaña, y al final no se reportaron complicaciones.