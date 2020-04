‘No tengo una vida perfecta’: Lele Pons revela que padece Síndrome de Tourette

Escuchar Nota

“Las personas creen que tengo la vida perfecta, sabes, porque algunas veces en las redes sociales muestras que lo tienes. Pero no, no tengo una vida perfecta, confiesa Lele en el adelanto de su documental.



Una de lasmás famosas mundialmente es Lele Pons , una chica venezolana que se ha abierto fama en el mundo de las redes sociales con sus parodias, sensuales bailes y recientemente probando suerte en la música. Pero su vida no es solo felicidad y millones de likes, así lo revela Lele con lágrimas en los ojos.De acuerdo Tribuna,, una serie documental paradonde la influencer revelará el lado oscuro de su vida, entre los que destaca los trastornos mentales que la atormentan día con día.Con el anuncio de Secret Life Of Lele Pons, la influencer reveló que su más "oscuro y profundo" secreto es que padece el trastorno obsesivo-compulsivo, además del Síndrome de Tourette y "otros trastornos mentales".En el primer tráiler del documental de Lele Pons, su papá aparece explicando la situación de la youtuber, asegura que muchas veces no es capaz de cuidarse a sí misma.“No puedo esperar a mostrarles este lado de mi vida nunca antes visto. Conozcan a la verdadera Lele el 19 de mayo", compartió la youtuber.Como lo anunció Lele Pons, el documental "Secret Life Of Lele" se estrenará en YouTube el próximo 19 de mayo y asegura que será "la mayor revelación" de su vida