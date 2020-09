No tiene empleo y requiere ser operado

Escuchar Nota

que día con día crece a tal grado que hoy asemeja un segundo estómago, así como una fístula en el glúteo izquierdo, son las cruces con las quecorriendo el peligro de que en cualquier momento el tumor se reviente, y saber que no hay espacio en los hospitales para ser operado.Isaac, sueña con poder recibir de inmediato la operación y así poder deshacerse del tumor y la fístula, pues a consecuencia de ello está desempleado.“Lamentablemente no me dan chamba, en un restaurate de carne asada fui y me vieron el tumor y no me dieron trabajo por miedo a que me pase algo, por eso me urge que me operen, para yo poder salir adelante”, comentóPor su parte, doñapadece dificultades en el habla, comunicarse le resulta complicado y sufre severas migrañas con frecuencia, según lo dieron a conocer.viven con una de sus hijas, y gracias al espacio que una comerciante les brinda en su negocio, es posible llevar al menos alimentos a su mesa.“Aquí les ayudamos a separar la fruta, a limpiar el local, en lo que les pueda apoyar, porque sí corro el peligro de que se me abra la herida y se me salga todo el asunto. La dueña del negocio nos da 50 pesitos y con eso ya compramos algo para comer”, compartió don Isaac.Ante estas carencias la pareja solicita de inmediato la intervención quirúrgica que requiere, haciendo un llamado a las diferentes instancias de salud, pues cada segundo que transcurre, el riesgo de que el tumor reviente se vuelve aún mayor.