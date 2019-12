No tienen cerebro: youtuber niega ser Jenni Rivera

“No tienen cerebro de pensar”, declaró por los rumores que surgieron alrededor de su persona.



Está semana surgió la teoría de quesigue con vida, pero como testigo protegido del FBI, por lo que cambio de identidad y ahora es una youtuber que comparte recetas de cocina.Su supuesto canal esy, tras el surgimiento del rumor, la mujer a cargo de este decidió poner en privado todos sus videos y publicó una grabación titulada Ya déjenla descansar, en el que aseveró que no es La Diva de la Banda.Quiero hacer este video solamente para decirles que están muy equivocados, primeramente, para que paren todas sus teorías de que ella (Jenni Rivera) está viva, que soy yo”.Explicó que desde el lunes le han mandado muchos mensajes a sus redes sociales, sobre todo lo que han dicho de sus páginas. También aceptó que no fue una buena idea poner privados todos sus videos, pero quería evitar que la molestaran, después de la entrevista que fue revelada por Pepe Garza.Ya he visto casos de que cuando algo pasa con ella, en mi página, en todas mis redes sociales, vienen y me chingan muchísimo”.La mujer detalló que es un ama de casa común, con esposo e hijos, y que hace videos por gusto, pero nadie le paga y no saca provecho de ninguna situación, “nunca he dicho que sí soy ella”, a pesar de que le gusta el trabajo de Jenni.Sobre que nunca muestra rostro, aseguró que hay mucha gente que la conoce, ya sea en persona o por sus en vivo, pero no quiere hacer lo que las personas le exigen y por eso no plena mostrarse en cámara, sólo para acallar los rumores.De igual manera, declaró que no cree tener la misma voz que La Gran Señora y que no considera que los verdaderos fans de la cantante crean que tienen algún parecido.Finalmente, detalló que no es la primera vez que la cuestionan sobre si es Jenni Rivera, ya que cuando salió su nueva canción también la acosaron y prometió que mostraría su rostro, pero hasta que ella quiera.