‘No tienen madre’; acusa gobernador que jaliscienses llevaron Covid-19 a Nayarit

Escuchar Nota

Tepic, Nayarit.- El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, acusó que hay personas de Jalisco contagiadas de coronavirus que viajaron recientemente a Bahía de Banderas en su estado para resguardarse durante la cuarentena.



Por lo anterior, el funcionario anunció el cierre de las Casas Club de Nayarit, así como las albercas colectivas que seguían funcionando. Además, solicitó a los habitantes de la zona que no permitan entrar a sus casas a personas que provengan de Jalisco, ni darles alojamiento.



"Le pido a la población de Bahía de Banderas, sí es difícil lo que voy a decir, les pido por favor no atiendan a estas personas en sus casas, repito, no lo estoy inventando, una autoridad del estado vecino me llamó muy preocupado, muy responsable, me dijo: ‘Toño, son chingaderas que esta gente irresponsable vaya para allá a llevarte este bicho’”.



A través de un video compartido en sus redes sociales, el gobernador de Nayarit puntualizó que no tiene nada contra los jaliscienses pero que en su estado “estamos haciendo un buen trabajo y no queremos perder vidas” y agregó que son bienvenidos pero “cuando estén limpiecitos”.



"Se nos están viniendo, qué bueno, siempre son bienvenidos, pero por ahora esa gente irresponsable que se vino a Nayarit, que tienen el Covid-19, no tienen madre. Pero como dice el corrido, somos gallardos y altivos, lo vamos a sacar adelante” subrayó Echevarría.









Con información de Radio Fórmula