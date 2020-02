No tienen rastro de pick up Ford robada

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Aunque se tienen pistas importantes sobre el sujeto que se apoderó del vehículo Ford F 150, 2010 King Ranch que el dueño tenía estacionado afuera de un restaurante de la calle South Texas dr, éste no ha sido localizado.



De acuerdo a lo informado por el Teniente René Cardona, la unidad que fue sustraída ilegalmente el pasado 10 de febrero y se debió a que el afectado había dejado las llaves puestas.



Han verificado videos del lugar donde captan a la persona que inclusive trata de ocultarse el rostro con su brazo como sabiendo la existencia de cámaras en los alrededores.



Desconocen si la pick up fue cruzada a México pero más de 15 días, la parte afectada ha mostrado suma molestia con las autoridades que no han podido localizarla.