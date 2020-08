No traen ventajas los $13 mil millones anunciados por FEIEF; no es un apoyo extraordinario: Riquelme

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Gobernador Miguel Riquelme señaló que los 13 mil millones anunciados por la Secretaría de Hacienda como parte del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, no son un apoyo extraordinario sino recursos que le pertenecen a los estados.



Dijo que lo único positivo del anuncio hecho por el Secretario de Hacienda Arturo Herrera, es que se logró que la entrega de estos fondos sea cada mes y no trimestral como se venía haciendo anteriormente.



Señaló respecto a la propuesta del Gobierno federal de que la santidad es podrán solicitar créditos a Banobras, que Coahuila no está en condiciones de endeudarse, pues ha logrado reestructurar su deuda con mejores condiciones.



Agregó que en materia de seguridad, diariamente el estado envía señales de que no se permitirá al crimen tomar las calles del estado, y destacó que fue gracias al sistema de cámaras de videovigilancia, que se logró la captura de los responsables del asesinato del policía en Nava y el abatimiento de los responsables del asesinato de un agente de la Fiscalía General del Estado en Torreón.