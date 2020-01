No tuve ‘chance’ ni de reaccionar: sobreviviente de un brutal atropello

compartió para El Diario luego de sobrevivir al ser atropellado y ‘volar’ alrededor de 15 metros cuando caminaba por la banqueta del cruce de la avenida Tecnológico e Insurgentes, justo al dirigirse a su trabajo el pasado lunes, como cotidianamente lo hacía.que lo hizo proyectarse más de 15 metros de distancia, por lo que explicó que al ya recuperar la conciencia cuando se encontraba lesionado sobre la banqueta, quiso levantarse a ayudar a quien estaba lesionado, pero se dio cuenta que era él cuando fue auxiliado por testigos.‘’Vi el video y estoy impresionado de cómo salí por el aire. Ya al verlo pensé que sería algo más grave, pero ya me hicieron los estudios y solamente tengo la fractura (…) Hacen falta las líneas peatonales en el cruce está muy confuso para algunas personas’’, comentó postrado en la camilla número uno de la sala 8 del Hospital General.por lo impresionante que fue el impacto que le propinó el vehículo de color blanco.David platicó que desafortunadamente no cuenta con seguro médico ni trabajo estable, ya que él se desempeñaEse factor es lo que le preocupa de, que lo ha acompañado desde que ocurrió el terrible accidente.‘’Siento mucha impotencia de no levantarme, el doctor me dijo que por lo menos 12 días estaré en recuperación para poder pasar a cirugía debido a la inflamación que dejó la fractura en la tibia y peroné’’,