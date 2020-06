‘No uso bozal’; Paty Navidad causa polémica por el uso del cubrebocas

Escuchar Nota

En mi caso personal, salgo cada vez que quiero, no uso bozal, abrazo más, lavo las manos lo necesario, medito, respiro profundo, leo, escribo, aveces disfruto una copa de vino y música, no tengo miedo, no me dejo manipular, tengo fe, hago oración, siento, veo, pienso y cuestiono. — Patriota!! (@ANPNL05) June 28, 2020

Precisamente porque soy muy respetuosa no me junto con las personas que lo usan, no lo tolero más de 10 minutos, me ahoga y asfixia, ademas de que está comprobado que hace más daño usarlo a no usarlo. https://t.co/2NEPaKJxxD — Patriota!! (@ANPNL05) June 28, 2020

Piden que nadie se abrace, que nadie se toque, que nadie salga, que nadie se quite el bozal,etc. Que pasará después? Que nadie tendrá trabajo, que nadie tendrá derechos, que nadie tendrá libertad, que nadie será feliz,etc. Y Que todos serán controlados, que todos serán esclavos — Patriota!! (@ANPNL05) June 28, 2020

En una nueva entrega de los polémicos comentarios de Paty Navidad,Tras la publicación de su mensaje, una tuitera le dijo que el cubrebocas se usa como medida de protección y no para “dar miedo, es un acto de respeto”, añadió. Navidad no se quedó callada y le dijo que -según sus fuentes- es más dañino usarlo que no portarlo.Y remató invitando a la reflexión de lo que pasará después de que “nadie tenga derechos o libertad”.Información de Radio Fórmula