No va afectar al turismo quitar los ‘puentes largos’: AMLO

"Yo entiendo que hay molestias. Yo creo que no va a afectar, que al contrario, nos afecta si olvidamos el pasado", añadió.

“Limpiamos las playas del Caribe del sargazo. Vamos a construir el Tren Maya. Estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras, para que se mejore la situación de inseguridad, de violencia y yo creo que no va afectar, al contrario, nos afecta si olvidamos nuestro pasado, nos afecta como sociedad”.



En su conferencia de prensa matutina de hoy jueves desde Palacio Nacional, el presidente de México,fue cuestionado tras la polémica generada tras su propuesta dey festejar los días festivos "el mero día".“Lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica”, dijo.López Obrador indicó que entiende que existan, pero consideró que su iniciativaAgregó: “Convoco a todos a que se haga una encuesta, una consulta con niños de secundaria de primero y segundo de secundaria qué pasó, por qué no hubo clases el viernes y el lunes, no saben (…) Porqué hubo puente y estamos hablando de la conmemoración de la promulgación de nuestra Constitución que para muchos puede no significar nada, pero esa Constitución aun reformada, corregida en su espíritu y en su letra es producto de un movimiento social importantísimo que es la Constitución que nos permitió la justicia que no había”.El mandatario nacional dijo que se están haciendo