‘No vale la pena’ hacerle juicio político a Donald Trump: Nancy Pelosi

La presidente de la Cámara de Representantes y líder demócrata, Nancy Pelosi, dijo en comentarios publicados que está en contra de un juicio político para destituir a Donald Trump, argumentando que "simplemente no vale la pena"."No estoy a favor de la destitución", dijo Pelosi en una amplia entrevista concedida a The Washington Post, dejando un mensaje de que el liderazgo demócrata está profundamente indeciso acerca der ordenar un juicio político para destituir a Trump."La impugnación es tan divisoria para el país que, a menos que haya algo muy convincente, abrumador y bipartidista, no creo que debamos seguir ese camino, porque divide al país [...] y él simplemente no vale la pena", remarcó.Donald Trump y sus aliados se enfrentan a múltiples investigaciones, incluida una dirigida por el fiscal especial Robert Mueller que investiga la injerencia rusa en las elecciones estadunidenses de 2016 y la posible colusión entre el equipo de Trump y Moscú.Y en un explosivo testimonio en el Congreso a fines del mes pasado, el ex abogado de Trump, Michael Cohen, calificó al presidente como un estafador y trató de implicarlo en varios delitos.Pero incluso mientras rechaza las llamadas para destituir a Trump, Pelosi, enfatizó que no cree que el mandatario esté en condiciones de liderar la nación."No creo que esté" en condiciones de ser presidente", afirmó en la entrevista. "Quiero decir, es éticamente impropio. Intelectualmente inadecuado", remató.