‘No vamos a arriesgar a nadie’; ciclo escolar continúa en línea en NL

“El gobernador nos indicó que a nadie vamos a poner en riesgo es por esto que vamos a continuar con clases en línea, a distancia hasta el término del ciclo escolar”, mencionó la funcionaria estatal.



“Aquí la invitación para estar todos aquí muy atentos con cada una de las actividades de las estrategias que estamos manejando”, indicó.



“Las fechas se estarán ajustando”, sostuvo.



La Secretaría de Educación en el estado aseguró que no hay una fecha para reincorporarse a las actividades académicas en los salones porque depende de cómo se mueva el virusLa Secretaría de Educación en Nuevo León informó que en todo lo que resta del ciclo escolar los alumnos no regresarán a clases presenciales y seguirán llevando su curso de forma virtual.También indicó que no hay una fecha para reincorporarse a las actividades académicas en los salones de clases porque depende de cómo se mueva el coronavirus en el estado.Ante la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, la titular de la dependencia María de los Ángeles Errisúriz indicó que continuarán con este modelo, que se adoptó a los pocos días de que surgió el primer caso de coronavirus en la entidad, el pasado 11 de marzo.Detalló que el presente ciclo concluye el próximo 17 de julio.Agregó que en Nuevo León los maestros están provistos de las herramientas para dar cumplimiento al ciclo escolar.En relación con los trámites de inscripción para el siguiente periodo especificó que se realizarán en línea.Pidió la colaboración de los medios de comunicación para comunicar a las familias los días correspondientes para este trámite.Nuevo León suma hasta este martes mil 111 casos confirmados de Covid-19 y el número de muertes es de 39 ya que en las últimas horas se sumaron dos más.