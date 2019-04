No vamos a confrontarnos con gobierno de EU, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, "no quiero adelantar vísperas. Estamos ayudando, no vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, me lo recomendaron mis asesores internacionalistas".En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, dijo que toma en serio el asunto y agregó: "Debemos actuar con prudencia. No engancharnos en una confrontación y en un pleito”.Con relación al tema del periodista desaparecido Alfredo Jiménez Mota, del periódico El Imparcial, de Hermosillo, Sonora, afirmó que la comisión respectiva será la que tendrá que hacerse cargo del asunto. No deben existir expedientes cerrados, se exigirá a la autoridad competente que actúe, indicó.Aseguró que confía en que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de República, hará lo posible para que ese organismo investigador funcione bien: "Es una etapa nueva".