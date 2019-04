No vamos a intervenir; deseamos diálogo en Venezuela: AMLO

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional de hoy martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre la postura de México ante el conflicto internacional de Venezuela.“El llamamiento es el mismo de siempre, el apego a la Constitución de no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica en los conflictos”, dijo.Y agregó: “No intervenir en estos casos, es muy clara nuestra postura, deseamos que haya dialogo, que se respeten los derechos humanos, que no se apueste a la violencia en todos los países del mundo, pero no intervenimos porque el respeto al derecho ajeno es la paz”.Y es que este día el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado un Golpe de Estado, mientras que Juan Guaidó, presidente autoproclamado, llamó a todos a la calle a recuperar la soberanía y libertad.