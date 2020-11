No vamos a permitir retrocesos ante alianza PAN-PRI: López Obrador

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De gira de trabajo por Ensenada, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no va a permitir “retrocesos” ante una eventual alianza electoral del PAN-PRI, por lo que llamó a sus simpatizantes a defender la Cuarta Transformación.



Vamos a defender el que sigamos llevando a cabo la transformación que necesita México, no vamos a permitir fácilmente retrocesos, no queremos que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, queremos heredar a las nuevas generaciones un México verdaderamente justo, igualitario, fraterno”, indicó el presidente.



Acompañado del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y del gobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdez, el primer mandatario dijo estar al tanto de que PAN y PRI están en negociaciones para conformar una alianza electoral en ese estado y en la elección de diputados federales.



"Tengo noticias, y no porque se lleve a cabo alguna actividad de espionaje, sino por los periódicos, por la prensa escrita, por las redes sociales, de que están buscando una alianza el PRI y el PAN ¡Imagínense eso! Realmente estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país. Por eso, ahora se están quitando las máscaras los que engañaban, que eran distintos y se están uniendo. Qué bien que esto esté pasando, que no haya simulación, que no haya hipocresía. Por lo que a nosotros corresponde vamos a respetar todas las decisiones políticas, sobre todo el derecho a disentir”, aseveró el jefe del Ejecutivo Federal.







Indicó que su administración continuará con su esquema de entregar apoyos directos a adultos mayores, jóvenes y personas en situación vulnerable, y que paralelamente se trabaja en la mejora de la administración pública.



"No debemos de quejarnos porque nos está tocando vivir un tiempo de muchas cosas importantes, trascendentes. Estamos como en una cresta de una ola, de transformación, esto es importante, el que como lo hemos dicho siempre, que haya dos grandes agrupamientos, como ha sido la historia de México y la historia del mundo, dos corrientes, la corriente liberal y la corriente conservadora”, insistió el presidente.



Se refirió a la importancia que tiene, por ejemplo, el control de la Cámara de Diputados, que tiene como prerrogativa la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y determinar cómo se asigna.



"Hacia adelante tenemos una elección el año próximo, no sólo va a haber elecciones en 15 estados para gobernadores, sino se va a renovar también la Cámara de Diputados, que es fundamental en lo que corresponde a las facultades del Poder Legislativo. Nada más es cosa de pensar que la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del Presupuesto, y es una función clave”, destacó el mandatario.