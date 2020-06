‘No vayas a decir nada’: La grabación de la mamá de Paulette manipulando a su otra hija

Escuchar Nota

Durante la investigación del caso, una grabación publicada entre Lizette Farah y su hermana mayor de siete años, mostraba como Farah le recomienda a su hija no decir nada sobre la desaparición de Paulette, este es el fragmento: pic.twitter.com/sbbrVllNi0 — Hilitos (@HagamosHilos) June 12, 2020

Una grabación de audio fue pieza clave para que la mamá de Paulette Gebara Farah se convirtiera en una de las principales sospechosas del caso que estremeció a México.Este viernes, llegó a Netflix la serie “Historia de un crimen: La búsqueda”, donde recrean la controversia que hubo alrededor de la muerte de Paulette. La niña de cuatro años primero fue reportada como desaparecida. Nueve días después, la encontraron sin vida debajo de su propia cama.Durante la serie,Sí, no vayas a decir nada. Nada más diles que estamos muy tristes porque tu hermanita se perdió. Es todo lo que tienes que decir”, se escucha que dice la madre de Paulette a su hija mayor.Pero se vuelve aún más perturbador.Es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas. Nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla. Entonces tú mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada”, concluye la mamá de Paulette.