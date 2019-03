No ve alto y choca 2 veces

Por no respetar un señalamiento vial, un taxista se impactó primero contra un automóvil y finalmente acabó su carrera en un poste de madera, en hechos registrados ayer por la tarde en la colonia Latinoamericana, donde el percance arrojó solo daños materiales a las unidades.El aparatoso accidente ocurrió en el cruce de las calles Puerto Rico y avenida México, del citado sector, cuando el taxista circulaba con dirección de sur a norte, pero al no respetar el señalamiento vial que le marcaba el alto por completo, se impactó contra un vehículo de la marca Mercedes Benz, el cual conducía una mujer.El taxista dijo a los elementos de Tránsito Municipal que llegaron a tomar conocimiento de los hechos, que no logró ver el señalamiento de alto ya que se encuentra colocado muy arriba, y pensó que era libre para él, por lo que confiado se cruzó y acabó proyectándose contra la otra unidad.Por fortuna, en el accidente no hubo personas lesionadas y solo daños materiales, principalmente para el taxi que acabó proyectándose contra un poste de madera y terminó con una abolladura en la parte delantera y en un costado.Los mismos elementos de Tránsito que tomaron conocimiento de los hechos conminaron a los involucrados a que llegaran a un acuerdo, ya que les dijeron que las pérdidas serían menores, y lo lograron ya que ambas partes negociaron el percance.