No vendrá Héctor Herrera al Tri

Héctor Herrera está a punto de obtener su pasaporte comunitario y por ello pidió no ser considerado para la Selección Mexicana.Después de cinco años y medio con el Porto, el futbolista está a un paso de tener la ciudadanía portuguesa y por ello no está disponible para enfrentar a Chile y Paraguay en la Fecha FIFA a finales de este mes."No sé si vaya a estar en la convocatoria ya que pedí no ser convocado por temas personales, si lo quieren saber es porque estoy a punto de sacar el pasaporte portugués y tengo un examen justo en esas fechas, entonces no puedo cambiarlo."Espero que pueda recibir el apoyo de parte de la Selección, en especial del míster, el "Tata" Martino, para poder concretar mi pasaporte portugués", dijo Herrera a Univisión tras el duelo en el que el Porto venció a la Roma, en Champions League.El mexicano es ya agente libre, así que ahora con el pasaporte comunitario se convierte en una opción aún más atractiva para el club que lo pretenda.