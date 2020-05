Después de la pandemia, no volverían a abrir 26 restaurantes en Saltillo

Escuchar Nota

“Como todos saben la industria restaurantera de las mas afectadas por la pandemia, junto con los hoteles y toda la cadena de valor del sector turismo, porque nos ha pegado y bastante fuerte”, dijo el líder del sector restaurantero, entrevistado ayer desde el noticiario ‘Despega con Chuchuy’ en TELE SALTILLO.



Para, de los 130 restaurantes que hoy se encuentran cerrados temporalmente por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, el 20 por ciento de ellos, 26 según el calculo, no volverían a abrir sus puertas, cerrarían definitivamente.Pero no es todo, de los 4 mil 700 empleos que tiene registrados el sector restaurantero de la Región Sureste, el 60 por ciento están muy afectados, y estamos hablando de meseros, capitanes, bardmans, cajeros y personal de cocina, entre quienes se reparten las propinas, que hoy no están llegando”.Consideró que la contingencia y la extensión de la misma, “nos está impactando demasiado porque muchos seguimos pagando nominas, recibos de luz y mas altos que estábamos operando al 100 por ciento, y demás impuestos e obligaciones como IMSS e INFONAVIT, que están otorgando apoyos que no son reales, porque te dan y luego te lo quitan, y no ha habido ningún apoyo real, ni solidaridad del Gobierno Federal, por lo cual esta crisis es todavía mucho mas fuerte”, expresó.