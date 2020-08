No voy a favorecer a algún candidato, no soy traidor a la democracia: AMLO

Escuchar Nota

“Sencillamente no influyendo, no inclinando la balanza a favor de nadie, pero de manera sincera, no de manera hipócrita; nadie debe de participar y por abajo alentar de que se utilicen los fondos del gobierno federal para ayudar a candidatos, eso no lo voy a hacer ni nunca lo he hecho”, argumentó.

“No puedo ser un traidor de la democracia, yo no voy a promover a nadie (…) Si me meto, no tendría autoridad moral nadie me respetaría si se tiene autoridad moral se tiene autoridad política”, refirió.

, presidente de México, afirmó que, ya que recalcó que no será un “traidor a la democracia“.López Obrador que, por lo que sí influye en el proceso electoral no tendría autoridad moral sobre el pueblo.“Soy un demócrata no soy un hipócrita, gane quien gane se tiene que garantizar la voluntad de los ciudadanos.”, señaló.