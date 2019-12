‘No voy a renunciar’ dice alcaldesa de Villa Unión

Salvador González | Piedras Negras, Coahuila.- Ante los hechos violentos registrados el pasados fin de semana en el municipio de Villa Unión Coahuila, donde un grupo armando perturbo la tranquilidad de los habitantes de este poblado de la región de los Cinco Manantiales.



El reportero Salvador González, quiso conocer la postura de la alcaldesa Narcedalia Padrón Arizpe, del municipio antes mencionado, pero no como funcionaria pública, si no como madre, hija o esposa. Se le pregunto, qué su familia, que opina respecto sobre su desempeño como funcionaria, a lo que ella contesto: "la preocupación y recomendación de sus hijas es de que renuncie a la alcaldía, pero ella con firmeza señalo que terminará los tres años de administración y no defraudará la confianza de los ciudadanos".