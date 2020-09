‘Nomadland’ triunfa en el Festival de Cine de Toronto

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Siete meses antes de los Óscar, el film "Nomadland", protagonizado por Frances McDormand cementó su estatus como temprano favorito al obtener el principal premio del festival de cine de Toronto el domingo.



La película sobre una comunidad de nómadas idealistas que rondan por Estados Unidos en desvencijadas vans ya ganó el León de Oro el pasado fin de semana en la Mostra de Cine de Venecia para la directora Chloe Zhao y McDormand, que también la produce.



Ahora se embolsa el Toronto People's Choice Award, determinado enteramente por los votos de los asistentes al festival, el mayor de Norteamérica y considerado un buen termómetro de los Óscars.







El filme, una oda a la pasión por viajar y los altibajos de vivir en la carretera, se ha destacado en un año relativamente estéril, luego de que muchas grandes producciones fueron suspendidas y los estrenos postergados por la pandemia del Covid-19.



Los Óscars fueron retrasados dos meses hasta el 25 de abril, en parte para que más películas puedan competir.



"Nomadland" venció a "One Night in Miami," una adaptación de Regina King ("Watchmen") de una obra teatral que imagina una acalorada discusión en una habitación de motel en 1964 entre Malcolm X, Mohammed Ali, el cantante y activista Sam Cooke y la estrella de football americano Jim Brown.



Los últimos ocho ganadores en Toronto fueron nominados a Mejor Película en los Oscars, y dos de ellos se llevaron la dorada estatuilla, incluyendo "Green Book" en 2019.



"Nomadland" fue aplaudida por la crítica tras su estreno mundial en Venecia, que fue seguido por presentaciones en Toronto y el sur de California.



The Hollywood Reporter alabó un "retrato único de la existencia de un outsider", mientras que Variety la catalogó una "tierna oda a la independencia estadounidense".



El Festival Internacional de Toronto se realizó este año de principalmente de manera virtual, con algunas presentaciones en autocines o en auditorios con capacidad limitada.