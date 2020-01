Nombran a Hillary Clinton rectora de la Universidad de Queen’s

Washington.- La ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, fue nombrada rectora de la universidad Queen's de Belfast, la primera mujer en ocupar ese cargo en la prestigiosa casa de estudios de Irlanda del Norte.



Clinton, que fue candidata presidencial en su país en 2016 y es la mujer del ex presidente estadounidense Bill Clinton, había recibido un doctorado honorario de esa institución académica en 2018.



La antigua jefa de la diplomacia de EU calificó el nombramiento de "gran privilegio" y dijo sentirse "orgullosa" de ayudar a la universidad a impulsar su reputación.



Clinton empezará su trabajo en forma inmediata y será rectora por un periodo de cinco años, según la universidad.



Por su parte, Stephen Prenter, uno de los directivos de la institución, expresó su satisfacción por el nombramiento y resaltó la "considerable contribución" de Clinton a Irlanda del Norte.



Agregó que la ex secretaria de Estado es una "líder reconocida internacionalmente" y "una inspiración" para la universidad.



Hillary Clinton dio un gran respaldo al proceso de paz en la provincia británica que permitió la firma del acuerdo del Viernes Santo en 1998, que puso fin a treinta años de violencia sectaria, mientras su marido era presidente de Estado Unidos.