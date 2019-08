Nombran a Mireles subdelegado médico del ISSSTE en Michoacán

José Manuel Mireles Valverde, ex dirigente del grupo de autodefensas de Tepalcatepec, fue designado como subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Michoacán.Según la delegación en la entidad del ISSSTE, Mireles asumió el cargo tras recibir el respectivo nombramiento el 1 de agosto. El médico militar tomó las armas en febrero de 2013 para luchar contra el crimen organizado. En 2014 fue detenido en la costa michoacana por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.El 11 de mayo de 2017 fue liberado. Meses después se sumó a la campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos creían que le iban a otorgar un nombramiento en materia de seguridad y no de medicina.En las visitas del presidente Obrador a Michoacán se le ha visto al ex líder de autodefensas, quien siempre acompañado de un grupo de seguidores ha hecho notar su presencia.