Nombran a One Piece el manga más importante; Dragon Ball, ni al podio

Ciudad de México.- El manga es el nido de ideas para los animes cuya popularidad va en ascenso meteórico a nivel mundial. Las historias se cuentan por centenares, pero son pocas las que acaparan los reflectores, al respecto una encuesta donde participaron 150 mil japoneses arrojó que One Piece se decanta como el más importante.



La dinámica en cuestión la realizó TV Asahi bajo el nombre de Manga Sousenkyo donde el vencedor fue One Piece, el cual recién celebró la publicación del capítulo 1000 y se encuentra en el arco de Wano que promete ser el mejor hasta el momento, afirmación que de resultar cierta, en el mundo Otaku sería una completa hazaña.



El resto del podio lo completan Kimetsu no Yaiba, el cual goza de una popularidad que le ayudó a tener la película más taquillera en Japón en toda la historia al superar el Viaje de Chihiro, mientras que la medalla de bronce es para Slam Dunk.



Para sorpresa de propios y extraños, Dragon Ball cayó hasta el quinto puesto, pese a que actualmente se encuentra en emisión con la versión Súper, en tanto que Boku no Hero Academia y Blecha tampoco están entre los primeros 10.







Los 10 mangas más importantes



1 One Piece: 33,600 puntos



2 Kimetsu no Yaiba: 29,100 puntos



3 Slam Dunk: 26,700 puntos



4 Detective Conan: 25,400 puntos



5 Dragon Ball: 22,400 puntos



6 Shingeki no Kyojin: 21,900 puntos



7 Naruto: 19,800 puntos



8 Haikyu!!: 18,700 puntos



9 Full Metal Alchemist: 18,500 puntos



10 JoJo’s Bizarre Adventure: 17,100 puntos